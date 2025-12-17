В пяти школах Дагестана открыли инженерные классы

Целями проекта являются развитие инженерных, технологических и цифровых компетенций у школьников, а так же увеличение охвата и вовлеченности школьников в непрерывную систему подготовки кадров для транспортной отрасли

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Инженерные классы "Интеллектуальные транспортные системы" открыты в пяти школах Республики Дагестан. По утвержденным учебным программам и планам обучаются 150 школьников, сообщили ТАСС в ДГТУ.

"В рамках реализации федерального проекта в пяти школах Республики Дагестан созданы инженерные классы "Интеллектуальные транспортные системы". Осуществляется обучение 150 школьников 9 и 10 классов по утвержденным учебным программам и учебным планам", - сообщили в вузе.

Там уточнили, что целями проекта являются развитие инженерных, технологических и цифровых компетенций у школьников, а так же увеличение охвата и вовлеченности школьников в непрерывную систему подготовки кадров для транспортной отрасли. Кроме того, проект будет способствовать знакомству школьников с профессиями в области транспорта и требованиями к ним.

"Субсидия в размере 4 млн рублей предоставлена на создание совместно с вузами и индустриальными партнерами инженерных классов для авиастроительной, судостроительной и инновационной транспортной отрасли в рамках государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Заключены трехсторонние соглашения о сотрудничестве по созданию инженерных классов "Интеллектуальные транспортные системы" с ООО "ТЛК "Новая линия", МБОУ Гимназия №11 г. Махачкалы, МБОУ Средняя общеобразовательная школа №15 им. Цахаева З. З. г. Махачкалы, МБОУ Лицей №22 г. Махачкалы, МБОУ Средняя общеобразовательная школа №55 г. Махачкалы, ГБОУ РД Республиканский центр образования г. Каспийска", - уточнили в пресс-службе вуза.

Занятия для школьников проводят преподаватели ДГТУ с привлечением работодателей ГКУ РД "Центр организации дорожного движения" и ООО "ТЛК "Новая линия". По окончании обучения школьники получат сертификаты по программе "Интеллектуальные транспортные системы".