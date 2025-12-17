В Петербурге предложили разрешить салюты 31 декабря с 22:00

Инициативу внесли, так как жители начинают запускать фейерверки уже с 22 часов, технически нарушая закон о тишине

Редакция сайта ТАСС

© Валентин Егоршин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Петербургские парламентарии предложили разрешить запускать фейерверки 31 декабря с 22, а не с 23 часов, как это предусмотрено действующим законодательством. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов этой инициативы, депутат городского заксобрания Денис Четырбок.

"Сейчас по закону запускать салюты можно только с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января. При этом многие жители начинают праздновать и, соответственно, запускать фейерверки уже с 22 часов, технически нарушая закон о тишине. Считаем сложившуюся ситуацию абсолютно нелогичной. Чтобы устранить этот пробел и узаконить привычный для людей порядок вещей, предлагаем вместе с коллегами расширить разрешенный интервал, добавив к нему еще час", - пояснил депутат.

Применение пиротехнических изделий на территории города регулируется городским законом об административных правонарушениях. Так, фейерверки и петарды запрещено использовать в общественных местах - парках, скверах, стадионах, детских площадках и вблизи зданий и сооружений, где могут находиться люди. Пиротехнику разрешено использовать только в специально отведенных для этого местах, их список в преддверии новогодних праздников публикует Главное управление МЧС России по Санкт Петербургу. За нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан - от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц - от 25 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.