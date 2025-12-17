ГП признала нежелательной в РФ немецкую неправительственную организацию

Речь идет об Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность немецкой неправительственной организации Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам проверки Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной деятельности немецкой неправительственной организации Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V.", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что по сути это антироссийская структура, ориентированная на консолидацию представителей так называемой волны демократической эмиграции из России, использование потенциала релокантов и оппозиционеров для идеологической обработки русскоязычной диаспоры в Саксонии, где среди населения высока поддержка партий, придерживающихся курса на нормализацию отношений с Россией.

Организация также реализует проекты по дискредитации руководства России, внешней и внутренней политики Российской Федерации, взаимодействует с иностранными агентами, занимается формированием образа России как "страны-агрессора".