Для высвобождаемых сотрудников завода "Мечела" составили персональные планы

В феврале на предприятии запланирована приостановка, которая продлится до июля

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 декабря. /ТАСС/. Представители службы занятости Карелии составили персональные планы для работников Вяртсильского метизного завода, где в феврале планируется высвобождение части коллектива. Об этом сообщила начальник управления труда и занятости региона Елена Фролова.

Вяртсильский метизный завод входит в состав холдинга "Мечел" и производит стальную проволоку. Является одним из старейших предприятий по производству метизной продукции в Северо-Западном федеральном округе и градообразующим для поселка Вяртсиля в Сортавальском округе. В феврале на предприятии запланирована приостановка, которая продлится до июля. Такое решение было принято в условиях изменений рыночной конъюнктуры и является вынужденным шагом после длительных попыток стабилизировать ситуацию.

"Работникам предприятия предлагаются варианты трудоустройства. Есть возможность работать в Сортавале - 260 вакансий. Сотрудникам предлагается возможность переобучения и переподготовки по востребованным профессиям. По каждому работнику составили конкретный план по работе в случае возможного высвобождения", - рассказала Елена Фролова.

С работниками завода провели встречу. В ней приняли участие сотрудники прокуратуры и органы местного самоуправления. Присутствовавших проконсультировали по вопросам трудового законодательства, рассказали о мерах поддержки и работе портала "Работа России". Также специалисты кадрового центра Сортавальского округа провели ярмарку вакансий с компанией "РК Гранд", предприятие предложило 60 вакансий сотрудникам вахтовым методом с предоставлением проживания.

В управлении добавили, что на заводе сложилась негативная динамика показателей производственной деятельности, что повлияло на увеличение платы за воздействие на окружающую среду. Руководству завода рекомендовали пересмотреть технологический процесс и проекты развития предприятия в части выпуска востребованных изделий в целях сохранения производственной деятельности.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что для сохранения градообразующего производства на приграничной с Финляндией территории рассматривается в том числе его переориентация на выпуск иной продукции. В качестве примера руководитель республики привел бывший завод компании "АЕК", который производил электрические жгуты для автомобилей в приграничной Костомукше. Санкции и отказ западных компаний от сотрудничества с Россией негативно отразились на работе предприятия, несмотря на поддержку властей произошла его приостановка. Позже на площадях "АЕК" открыли швейную фабрику по пошиву спецодежды, также сообщалось о возобновлении производства электропроводки.