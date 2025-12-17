В Карелии планируют увеличить турпоток до 3 млн человек к 2030 году

Для этого потребуется развитие номерного фонда, сообщил глава региона Артур Парфенчиков

Национальный парк "Ладожские шхеры", Карелия © Илья Зорин/ ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии планируют к 2030 году увеличить турпоток в республику до 3 млн человек. Для этого потребуется развитие номерного фонда, сообщил глава региона Артур Парфенчиков на заседании круглого стола Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" по теме развития внутреннего туризма.

Ранее Парфенчиков сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что за 2024 год число зарегистрированных туристических поездок в Карелию превысило отметку в 1,5 млн человек. А с января по август 2025 года турпоток в республику вырос на 49% в сравнении с таким же периодом годом ранее.

"К 2030 году мы ставим перед собой задачу повысить турпоток в республику до 3 млн туристских поездок, что потребует увеличения номерного фонда", - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что всего в республике действует почти 1 тыс. объектов размещения более чем на 21 тыс. мест. Благодаря реализации более 100 инвестпроектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в республике появится еще 10 тыс. мест размещения. Общий объем инвестиций по ним - свыше 45 млрд рублей.