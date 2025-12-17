Мишустин заявил о снижении с июля количества киберпреступлений

Премьер указал на важность продолжения соответствующей работы

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений впервые зафиксировано с июля текущего года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством.

"В результате уже принятых мер впервые с июля текущего года зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений. За 10 месяцев их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - отметил глава кабмина, добавив, что, если сравнить показатели октября этого года и прошлого, количество таких преступлений снизилось почти на четверть.

Мишустин указал на важность продолжения соответствующей работы, подчеркнув, что защита граждан должна быть максимально эффективной. "При этом надо создавать такие условия, при которых технологии используются для безопасности людей, а не против них", - добавил он.