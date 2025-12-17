В Выксе на заводе ОМК более 3 тыс. туристов посетили промышленные маршруты

Взрослые люди, школьники и студенты смогли познакомиться с работой сталеваров и увидеть процесс выпуска труб

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Завод Объединенной металлургической компании (ОМК) в Выксе принял свыше 3 тыс. туристов в рамках промышленных маршрутов в 2025 году. Взрослые люди, школьники и студенты смогли познакомиться с работой сталеваров и увидеть процесс выпуска труб, говорится в сообщении.

"Всего в текущем году завод ОМК в Выксе принял более 3 тыс. туристов. Наиболее популярным в этом году стал маршрут "Удивительные превращения стали", где туристы знакомятся с работой сталеваров и прокатчиков, процессами выплавки стали и выпуска труб. В 2024 году в рамках маршрута "Все по науке. Лунный трубопровод" для промышленных туристов в Выксе открыли двери центральной заводской лаборатории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2018 года, когда был запущен проект промышленного туризма "Завод видел", доля студентов и школьников на маршрутах выксунского завода ОМК выросла с 2% до 35%. "Основным драйвером стало увеличение заявок на экскурсии от учебных заведений и запуск маршрутов, рассчитанных на детей от 10 лет. Экскурсии стали посещать значительно больше школьников в составе организованных групп", - говорится в сообщении.

Руководитель направления культурных проектов ОМК Наталия Щербакова-Юницкая рассказала, что многие ребята приходят на экскурсии с мыслью, что на заводе работать тяжело и неинтересно. "Мы показываем им, что современные предприятия - это наукоемкие производства, с роботами, системами компьютерного зрения, а их сотрудники - молодые высокопрофессиональные рабочие, инженеры, ученые и ИТ-специалисты", - подчеркнула она.