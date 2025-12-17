В Донецке энергетики запитали обесточенные электроподстанции

Под отключение попали 24,5 тыс. абонентов

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Энергетики ДНР восстановили электроснабжение на западе Донецка, где под отключение попали 24,5 тыс. абонентов. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

"В Петровском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал мэр в своем Telegram-канале.

В филиале "Донецкэнерго" Юго-Западной электросетевой компании уточнили ТАСС, что была повреждена высоковольтная линия.

Около 13:00 мск мэр сообщил, что из-за автоматического отключения подстанций обесточено 24,5 тыс. абонентов.