В Донецке энергетики запитали обесточенные электроподстанции
14:06
ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Энергетики ДНР восстановили электроснабжение на западе Донецка, где под отключение попали 24,5 тыс. абонентов. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
"В Петровском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал мэр в своем Telegram-канале.
В филиале "Донецкэнерго" Юго-Западной электросетевой компании уточнили ТАСС, что была повреждена высоковольтная линия.
Около 13:00 мск мэр сообщил, что из-за автоматического отключения подстанций обесточено 24,5 тыс. абонентов.