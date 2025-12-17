В Москве вышел на маршруты новогодний транспорт

В городе курсируют 24 тематических поезда метро, 62 трамвая и 50 электробусов с гирляндами, 115 автобусов в новогодней оклейке, 6 электросудов с украшенным салоном и другие транспортные средства

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Городской пассажирский транспорт, украшенный яркими гирляндами, начал перевозить пассажиров в Москве. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"Мы продолжаем добрую традицию. Украшаем городской транспорт в преддверии Нового года. Оформили поезда, автобусы, электробусы, трамваи и электросуда, а также станции метро и другие объекты инфраструктуры. Украшенный транспорт создает праздничную атмосферу и дарит хорошее настроение москвичам и гостям столицы", - привела пресс-служба слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

По его словам, на маршруты уже вышли 24 тематических поезда метро, 50 электробусов со светящимися гирляндами, 115 автобусов в новогодней оклейке, 62 трамвая с гирляндами на корпусе, исторический трамвай "Татра" с новогодней инсталляцией на маршруте "А", брендированный трамвай "Витязь-Москва" с хвойными гирляндами в салоне, 6 инновационных электросудов с украшенным салоном.

Перед праздниками в Москве также подготовили и транспортную инфраструктуру: оформили более 100 станций метро, украсили Северный и Южный речные вокзалы и причалы регулярного речного электротранспорта.