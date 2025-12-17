В школах всех районов Санкт-Петербурга появятся кадетские классы СК

Со следующего учебного года дети смогут получать в них начальные знания в области права и следственной работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет подписал соглашения об открытии кадетских классов в средних школах всех 18 районов Санкт-Петербурга. Уже со следующего учебного года дети смогут получать в них в том числе начальные знания в области права и следственной работы, сообщили в пресс-службе городского главка СК.

"Открытие кадетских классов направлено на формирование у школьников чувства гражданской ответственности, патриотизма, а также развитие дисциплины и правовой грамотности. В рамках программы учащиеся будут получать не только общеобразовательные знания, но и специальные навыки, связанные с правовой и следственной деятельностью, что позволит им лучше понимать работу правоохранительных органов и, возможно, определиться с будущей профессией", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в специальном обучении детей будут принимать участие действующие сотрудники и ветераны СК - следователи и криминалисты. "Важным аспектом программы станет также вовлечение родителей и общественных организаций в процесс воспитания кадет. Планируется организация открытых уроков, круглых столов и совместных мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия между школой, семьей и обществом. Такой комплексный подход поможет создать благоприятную среду для развития личности каждого учащегося", - рассказали в ведомстве.

Подписантами соглашений выступили руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Павел Выменец и директора 18 школ, в которых будут сформированы новые классы. Церемония прошла в средней школе №304 Центрального района Петербурга - на сегодня это единственное в городе учебное заведение со следственным кадетским профилем (при этом кадетскими являются все его классы). Директор 304-й школы Людмила Бабаева поделилась с коллегами опытом организации кадетского образования - разработки учебных планов, проведения практических занятий, встреч с представителями правоохранительных органов, экскурсий в следственные подразделения. Одним из ярких примеров активного включения в жизнь школы самих кадет стало создание в ней учебного криминалистического класса - проект был разработан учениками и получил грант, на средства которого было закуплено необходимое оборудование.