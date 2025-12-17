Социальный маркетплейс Москвы представил новогоднюю коллекцию подарков

Все вырученные средства идут на оплату труда мастеров и развитие благотворительных инициатив

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Жители столицы смогут приобрести подарки на социальном маркетплейсе "Москва - добрый город", где появилось более 150 изделий к новогодним праздникам. Их изготовили вручную мастера с инвалидностью, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

"Уже 4 года благодаря социальному маркетплейсу "Москва - добрый город" жители могут поддержать москвичей с инвалидностью или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, при этом порадовав своих близких. На онлайн-площадке представлен каталог из более 1,7 тыс. эксклюзивных изделий, и он регулярно пополняется сезонными и тематическими товарами. В преддверии новогодних праздников мы открыли специальный раздел подарков, созданных мастерами с особенностями здоровья в инклюзивных мастерских НКО. Коллекция включает свыше 150 изделий - здесь можно найти вязаные шапки и шарфы, елочные игрушки, фигурные свечи, ватные композиции и ароматное мыло в виде мандаринов", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она уточнила, что все вырученные средства идут на оплату труда мастеров и развитие благотворительных инициатив.

Например, "Гильдия мастеров" подготовила к Новому году праздничные наборы мыла в виде мандаринов, а также мыльные композиции со снеговиком и Дедом Морозом. Мастера фонда "Жизненный путь" сделали серию ярких керамических подвесок, которые подойдут для украшения елки. Кроме того, в разделе можно найти фонарики в форме животных от благотворительного фонда "Мозаика счастья". А от мастеров центра ремесел "Семейные традиции" - ватные фигурки детей в зимних нарядах.

Онлайн-платформа предлагает уникальные товары от более чем 1,5 тыс. особенных мастеров. Они постоянно осваивают новые навыки, техники, в том числе под руководством опытных наставников. Социальный маркетплейс предоставляет им возможность не только выражать себя через творчество и добиваться признания, но и зарабатывать, и профессионально расти.