В Челябинской области капитально отремонтировали Центр общей врачебной практики

Медучреждение обслуживает более 2,5 тыс. жителей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Центр общей врачебной практики (ЦОВП) села Кузнецкое Аргаяшского муниципального округа Челябинской области, построенный в 1917 году, капитально отремонтировали. Медучреждение обсуживает более 2,5 тыс. человек из близлежащих поселков и деревень, рассказали ТАСС в Минздраве Челябинской области.

"В Центре общей врачебной практики села Кузнецкое Аргаяшского муниципального округа завершен капитальный ремонт, проведенный в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Здание центра было построено еще в 1917 году. Когда-то оно пострадало от пожара, повредившего стропильную конструкцию, что потребовало полной замены поврежденных элементов для повышения безопасности и долговечности постройки. <…> [В Центре общей врачебной практики] обсуживается более 2,5 тыс. населения из с. Кузнецкое и близлежащих поселков и деревень", - рассказали там.

В ЦОВП работает врач общей практики - терапевт, педиатр, а также фельдшеры и медицинские сестры. Кроме того, ведет прием врач-терапевт Надежда Муравьева, которая приехала в Аргаяшский район по распределению еще в 1986 году.

При капитальном ремонте деревянные полы здания заменили на прочные и долговечные конструкции на металлических таврах с заливным покрытием, обновили медицинские кабинеты - теперь специалистам и пациентам будет приятно находиться в уютных и благоустроенных условиях обновленного Центра общей врачебной практики.