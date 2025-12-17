Во всех школах Астрахани ввели карантин по ОРВИ

По данным Минздрава Астраханской области, большинство заболевших составляют школьники в возрасте от 7 до 14 лет

АСТРАХАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти ввели карантин во всех образовательных учреждениях среднего общего образования в Астрахани в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Астраханской области.

"В связи с увеличением числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом среди населения решением санитарно-эпидемиологической комиссии при правительстве Астраханской области введен карантин в образовательных учреждениях с 18 декабря 2025 года по 27 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что ограничения коснутся школ, за исключением интернатов с круглосуточным пребыванием детей, и организаций дополнительного образования.

По данным Минздрава области, большинство заболевших составляют школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Для оказания медицинской помощи организованы дополнительные пункты неотложной помощи, работающие ежедневно с 10:00 до 22:00 по местному времени.