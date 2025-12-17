На Ставрополье не рекомендовали кормить белок с рук

Это связано с тем, что в регионе участились случаи укусов

СТАВРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Белки могут быть довольно агрессивными, участились случаи, когда грызуны кусают протянутые к ним руки с едой. Об этом ТАСС сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

"Белки настолько привыкли к человеку, что позволяют кормить себя прямо с рук, и в этом кроется проблема. Белки кажутся красивыми и милыми созданиями, но они могут быть довольно агрессивными. Нередки случаи, когда грызуны кусают протянутые к ним руки с едой, а иногда нападают даже на тех людей, кто в кормлении не участвуют, как правило, выражая так свое недовольство из-за отсутствия корма. Наибольшее количество нападений белок приходится на детей, так как для них более характерно проявлять желание покормить бездомное или дикое животное", - сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что на территории Ставропольского края в лесах и парковых зонах обитает большое количество белок.

"Мы обратили внимание на статистику в сравнении с прошлым годом. Фиксируем увеличение количества обращений с укусами белок, которых кормили с рук. В связи с этим предупреждаем об опасности и рекомендуем воздержаться от кормления белок руками", - сообщили в управлении.