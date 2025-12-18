Россиян предупредили о штрафах до 50 тыс. рублей за "опасный" запуск фейерверков
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Нарушение правил использования пиротехники влечет за собой административные штрафы от 5 до 50 тыс. рублей в зависимости от тяжести последствий. Об этом в преддверии новогодних праздников заявил в беседе с ТАСС адвокат Народного фронта Юрий Иванов.
"За нарушение использования пиротехники предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в размере от 5 до 15 тыс. рублей за факт использования фейерверков с нарушениями. Если возник пожар или причинен легкий вред здоровью человека, штраф составит от 40 до 50 тыс. рублей", - заявил эксперт.
Иванов призвал граждан строго соблюдать базовые правила безопасности: запускать пиротехнику могут только лица старше 16 лет; в радиусе 30 м не должно быть зданий, деревьев, людей, животных и легковоспламеняющихся предметов; необходимо предупреждать окружающих о предстоящем запуске.