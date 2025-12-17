В Поморье расширят возможности для бесплатной юрпомощи при защите трудовых прав

Новый порядок устранит неравенство, возникающее из-за невозможности нанять частного адвоката

АРХАНГЕЛЬСК, 17 декабря. /ТАСС/. Возможности для получения бесплатной юридической помощи расширят в Архангельской области при защите трудовых прав в судах, сообщает пресс-служба архангельского областного собрания. Гражданин должен выступать в роли истца или заявителя.

"Ключевое условие - гражданин должен выступать в роли истца или заявителя, то есть именно той стороны, чьи права, по его мнению, были нарушены. Помощь профессиональных юристов за счет областного бюджета будет оказываться по четырем основным категориям дел: при отказе работодателя в заключении трудового договора, если этот отказ нарушает гарантии, установленные Трудовым кодексом; по делам о незаконном увольнении и восстановлении на работе; для взыскания невыплаченной заработной платы, включая компенсацию за время вынужденного прогула; для компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями или бездействием нанимателя", - указано в сообщении.

Согласно законопроекту, Государственное юридическое бюро Архангельской области будет бесплатно представлять в судах, а также в государственных и муниципальных органах интересы льготных категорий граждан по конкретным и наиболее острым трудовым спорам.

Основная цель изменений - повысить доступность и эффективность судебной защиты для тех, кто чаще всего оказывается в уязвимом положении. Новый порядок устраняет неравенство, возникающее из-за невозможности нанять частного адвоката, предоставляет квалифицированную правовую поддержку в сложных процессах.

"Спектр вопросов, которых коснется бесплатная юридическая поддержка, очень широк. Речь идет не только о трудовых спорах, связанных с увольнением или зарплатой. Это и семейное право, защита детей, материнства, право на отдых", - отметил заместитель председателя комитета облсобрания по вопросам государственного управления, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества Андрей Багрецов.