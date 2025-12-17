В Карелии мужчина возместил 300 тыс. рублей ущерба за незаконный вылов рыбы

В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 декабря. /ТАСС/. Житель Карелии возместил 300 тыс. рублей ущерба, причиненного незаконным выловом рыбы на Онежском озере с использованием сетей. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России.

"Ущерб составил порядка 300 тысяч рублей <...>. В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме. Он возместил причиненный ущерб и по решению суда обязан выплатить судебный штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, 60-летний местный житель отправился на рыбалку в июне, когда был период нереста. Он использовал запрещенные орудия лова. Чтобы облегчить себе задачу, мужчина привлек односельчанина, не имевшего опыта и лишь выполнявшего его указания.

В ходе рейда с использованием БПЛА сотрудники МВД заметили моторную лодку с двумя мужчинами на борту. В этот момент один из них снимал рыбу с сетей. При осмотре полицейские нашли почти полсотни выловленных рыб.