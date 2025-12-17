Володин предложил перепрофилировать закрытые сельские школы в детские лагеря

По словам председателя Госдумы, таким образом закрытая школа получит вторую жизнь

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Закрытые сельские школы в хорошем состоянии можно перепрофилировать в детские лагеря. Такое предложение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Есть села, где школу закрывают, но школа в хорошем состоянии. Возьмите посмотрите: вот он вам - оздоровительный лагерь с электричеством, с батареями теплыми, со спортивным залом, со столовой, с кухонным оборудованием, с плоскостными сооружениями. Он может быть и круглогодичный, сезонный. Давайте проанализируем эти вопросы", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба.

По его мнению, таким образом закрытая школа получит вторую жизнь, а населенный пункт - надежду, что на месте школы не будет не пустырь. "И, с другой стороны, это намного легче с точки зрения затрат", - добавил председатель Госдумы.