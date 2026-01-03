Голос из прошлого в архиве ТАСС. Что говорил Владимир Жириновский 10 лет назад
Оставьте зимнее время
Владимир Жириновский неоднократно комментировал горячую в те годы тему — сезонного перевода часов на летнее и зимнее время. С 2014 года перевод стрелок был отменен. Россия живет по постоянному времени, которое считается "зимним". Все вышло по Жириновскому.
Мы же унижаем себя!
Жириновский всегда ратовал за сохранение русского языка. В 2014 году он заявил ТАСС, что русский язык необходимо защитить от иностранных слов. "Мы же унижаем себя! Поэтому защищать надо язык, иначе миллиарды людей на земле подумают, что у русских нет вообще ни одного своего термина", — сказал политик. В июне 2025 года Государственная дума приняла закон о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве.
Трамп изменит внешнюю политику
Первый президентский срок Дональда Трампа стал для него репетицией перед новой каденцией. Трамп пытался повернуть вспять курс Барака Обамы, выступил против нормализации отношений с Кубой, объявил "худшей сделкой" международное соглашение по ядерной программе Ирана и вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В российско-американских отношениях в те годы существенных изменений не произошло. США продолжили оказывать военную помощь Украине и ограничили контакты с Россией. Владимира Жириновского это не смущало. Он знал, что Трамп сможет изменить внешнюю политику.
Жириновский делал много заявлений о событиях на Украине. Политик приветствовал референдум в Донбассе в 2014 году. Бывший лидер ЛДПР неоднократно высказывался в поддержку жителей Донецка и Луганска, оказывал им гуманитарную помощь. Территориальный вопрос Украины, по мнению Жириновского, возник после Великой Отечественной войны. В 2014 году основатель ЛДПР предрек вхождение ДНР и ЛНР в состав России.
В 2014 году западные страны и США начали вводить санкции против России. Тогда Жириновский пояснил, что в случае сокращения закупки российских энергоносителей "будем их продавать в другом направлении, на юг". Позже так и произошло. Российскую нефть стали покупать в Китае и Индии. В своем интервью Владимир Жириновский пошел дальше. Он объяснил, почему санкции могут быть полезны для государства.
Архивные записи заявлений Владимира Жириновского, сохранившиеся в ТАСС, можно считать исторической летописью страны в формате аудиоподкастов. Многие события, которые предсказывал Жириновский, уже сбылись. А некоторые, возможно, ждут своего часа.