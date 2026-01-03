Статья

Голос из прошлого в архиве ТАСС. Что говорил Владимир Жириновский 10 лет назад

Владимира Жириновского в России до сих пор помнят как незаурядного политика и основателя партии ЛДПР. Он часто выступал с громкими заявлениями, всегда был в курсе главных событий и любил делать политические прогнозы. Сейчас многое из того, что предрекал Жириновский, сбывается. ТАСС выбрал наиболее интересные заявления политика из своего архива, которые Владимир Жириновский сделал около 10 лет назад

Редакция сайта ТАСС

Владимир Жириновский © Александр Шалгин/ пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Оставьте зимнее время

Владимир Жириновский неоднократно комментировал горячую в те годы тему — сезонного перевода часов на летнее и зимнее время. С 2014 года перевод стрелок был отменен. Россия живет по постоянному времени, которое считается "зимним". Все вышло по Жириновскому.

© ТАСС

Мы же унижаем себя!

Жириновский всегда ратовал за сохранение русского языка. В 2014 году он заявил ТАСС, что русский язык необходимо защитить от иностранных слов. "Мы же унижаем себя! Поэтому защищать надо язык, иначе миллиарды людей на земле подумают, что у русских нет вообще ни одного своего термина", — сказал политик. В июне 2025 года Государственная дума приняла закон о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве.

© ТАСС

Трамп изменит внешнюю политику

Первый президентский срок Дональда Трампа стал для него репетицией перед новой каденцией. Трамп пытался повернуть вспять курс Барака Обамы, выступил против нормализации отношений с Кубой, объявил "худшей сделкой" международное соглашение по ядерной программе Ирана и вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В российско-американских отношениях в те годы существенных изменений не произошло. США продолжили оказывать военную помощь Украине и ограничили контакты с Россией. Владимира Жириновского это не смущало. Он знал, что Трамп сможет изменить внешнюю политику.

© ТАСС

Жириновский делал много заявлений о событиях на Украине. Политик приветствовал референдум в Донбассе в 2014 году. Бывший лидер ЛДПР неоднократно высказывался в поддержку жителей Донецка и Луганска, оказывал им гуманитарную помощь. Территориальный вопрос Украины, по мнению Жириновского, возник после Великой Отечественной войны. В 2014 году основатель ЛДПР предрек вхождение ДНР и ЛНР в состав России.

© ТАСС

В 2014 году западные страны и США начали вводить санкции против России. Тогда Жириновский пояснил, что в случае сокращения закупки российских энергоносителей "будем их продавать в другом направлении, на юг". Позже так и произошло. Российскую нефть стали покупать в Китае и Индии. В своем интервью Владимир Жириновский пошел дальше. Он объяснил, почему санкции могут быть полезны для государства.

© ТАСС

Архивные записи заявлений Владимира Жириновского, сохранившиеся в ТАСС, можно считать исторической летописью страны в формате аудиоподкастов. Многие события, которые предсказывал Жириновский, уже сбылись. А некоторые, возможно, ждут своего часа.