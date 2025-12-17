В Москве появится памятник Герою Социалистического Труда Максареву

Памятник установят в ближайшие полгода

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Скульптурная композиция, посвященная Герою Социалистического Труда директору нескольких российских танковых заводов Юрию Максареву, появится в Москве в ближайшие полгода. Об этом сообщил ТАСС создатель памятника народный художник РФ Андрей Ковальчук.

"Уже почти завершена работа над памятником легендарному человеку - директору танкового завода Юрию Максареву. Этот человек очень много сделал для нашей страны в военное время. Этот памятник должен быть установлен в Москве через некоторое время, ориентировочно - через полгода", - сказал собеседник агентства.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС Ковальчук рассказал о том, что завершил работу над скульптурной композицией, посвященной создателям фильма "Семнадцать мгновений весны". Монумент откроют 18 декабря в сквере Киностудии имени Горького.