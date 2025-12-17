В Хасавюрте родственникам погибших участников СВО вручили ордена Мужества

Глава Хасавюрта Корголи Корголиев выразил слова поддержки и уважения родным военнослужащего Наби Индербиева, отметив мужество, стойкость и верность воинскому долгу

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Глава дагестанского Хасавюрта передал орден Мужества и знак отличия ордена Святого Георгия родным участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В администрации Хасавюрта состоялась церемония передачи ордена Мужества и знака отличия ордена Святого Георгия погибшего участника специальной военной операции Наби Индербиева матери Лианне Шамиловой и бабушке Элизе Ирбайхановой. Глава Хасавюрта Корголи Корголиев выразил слова поддержки и уважения родным военнослужащего, отметив мужество, стойкость и верность воинскому долгу, проявленные Наби Индербиевым при выполнении боевых задач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти города все обращения участников СВО и членов их семей держат на особом контроле.

"Подвиги наших героев навсегда сохранятся в истории города и в памяти благодарных земляков. Если есть какие-либо бытовые или социальные проблемы семей наших бойцов, мы всегда готовы реагировать в приоритетном порядке. Можете на нас рассчитывать", - цитирует Корголиева пресс-служба городской администрации.