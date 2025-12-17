Росфинмониторинг внес в перечень террористов пожизненно осужденных военных ВСУ

В список попали Владимир Шаблий, Ярослав Козуб, Владимир Хрущ, Владимир Савко-Бахтеев, Ярослав Салимовский, Юрий Смекалов, Михаил Волосюк и Дмитрий Зайцев

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов восемь военнослужащих центра спецопераций ВСУ. Об этом сообщается на сайте службы.

В список попали начальник дислоцированного в Киеве управления подготовки штаба командования сил спецопераций Украины Владимир Шаблий, командир групп Ярослав Козуб, главный сержант Владимир Хрущ и младший лейтенант Владимир Савко-Бахтеев, чье подразделение входило в состав 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций Украины.

Также в перечень внесены офицер оперативно-плановой группы штаба Ярослав Салимовский (оператор БПЛА), оператор-огнеметчик Юрий Смекалов, старший разведчик Михаил Волосюк и старший оператор отделения сержант Дмитрий Зайцев.

В конце сентября российский суд заочно назначил им пожизненные сроки за неоднократные атаки на подразделения РФ в приграничье.