В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 30% за неделю

На 16 декабря учебный процесс приостановили в 410 классах

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Петербурге на 30% за неделю, но эпидпороги не превышены. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленобласти в своем Telegram-канале.

"На 50-й неделе (8-14 декабря) текущего эпидсезона уровень суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге вырос на 30,3% по сравнению с предыдущей неделей, эпидемические пороги не превышены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди негриппозных вирусов преобладают SARS-CoV-2, риновирусы и парагрипп. Заболеваемость COVID 19 в Петербурге за 50-ю неделю выросла на 11,6% по сравнению с 49-й неделей.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе комитета по образованию города, на 16 декабря учебный процесс был приостановлен в 410 классах и 41 группе детских садов. Всего в Петербурге почти 23 тыс. классов.

Как сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора, в Ленинградской области заболеваемость гриппом и ОРВИ на 50-й неделе выросла на 28,1% по сравнению с предыдущей неделей, эпидемические пороги также не превышены. Заболеваемость COVID 19 в Ленобласти за 50 неделю выросла на 72,5% по сравнению с 49-й неделей.

В пресс-службе отметили, что на 50-ю неделю нарастающим итогом в Санкт-Петербурге против гриппа привито 60,7% населения, в Ленинградской области - 64,5% населения.