В Славянском районе Кубани восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Без электроэнергии оставались около 13 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили ремонт поврежденных из-за падения обломков БПЛА высоковольтных линий электропередачи в Славянском районе Краснодарского края, восстановлена подача электроэнергии, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

"По информации ЕДДС Славянского района, энергоснабжение в муниципалитете полностью возобновили", - говорится в сообщении.

Повреждение высоковольтных линий электропередачи произошло в Славянском районе Кубани из-за падения обломков БПЛА при попытке совершения атаки украинской стороной, в результате без электроснабжения оказались около 13 тыс. человек.