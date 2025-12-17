Пробки в Москве достигли восьми баллов

Средняя скорость движения автомобилей - 26 км/ч

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Автомобильные заторы в Москве в среду вечером оцениваются в 8 баллов из 10 возможных. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"По данным ЦОДД, ситуация на дороге оценивается в 8 баллов - на автомобиле после 20:00. Средняя скорость движения - 26 км/ч", - говорится в сообщении Telegram-канале департамента.

Особо интенсивное движение сейчас на Варшавском шоссе в районе Новоданиловского проезда в направлении области, на внешней стороне Садового кольца от Таганской площади до улицы Новый Арбат, на внешней стороне ТТК от шоссе Энтузиастов до Ленинградского проспекта.