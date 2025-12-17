В Орловской области открылся первый кадровый центр нового формата

В нем соискателям подберут необходимую вакансию, а также окажут психологическую поддержку

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Первый кадровый центр нового формата под федеральным брендом "Работа России" начал работу на территории Орловской области. Он объединил кадровые центры всех четырех районов города, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В Орловской области открылся первый кадровый центр нового формата под федеральным брендом "Работа России". Флагманский центр площадью более 1 тыс. кв. м появился в Орле на улице Лескова, 19Б. В едином пространстве расположились Кадровые центры четырех районов города", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, соискателям подберут необходимую вакансию, а также окажут психологическую поддержку. Работодатели получат помощь в поиске персонала или его переобучении. "Особое внимание в Центре уделяется приоритетным клиентским группам, в числе которых - молодежь, граждане с инвалидностью, участники спецоперации и их семьи", - добавили в пресс-службе.

Всего до конца 2025 года в Орловской области 28 точек в регионе станут кадровыми центрами нового формата "Работа России". Отмечается, что центры прошли прошли процесс централизации перед вступлением в проект комплексной модернизации.