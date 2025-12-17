Беглов поручил принять меры безопасности в Петербурге на период праздников

Губернатор отметил, что обстановка в городе остается контролируемой

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил принять дополнительные меры безопасности на общественных объектах города в период новогодних праздников. Как сообщила пресс-служба городской администрации, это поручение он озвучил на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Санкт-Петербурга.

На заседании обсуждалась готовность учреждений культуры и образовательных объектов к проведению мероприятий во время зимних школьных каникул и длительных выходных.

"Новогодние и рождественские праздники - очень ответственный период. Главное - обеспечить безопасность граждан и жизненно важных объектов города", - привела пресс-служба слова губернатора.

Беглов отметил, что обстановка в Петербурге остается контролируемой, принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности наиболее важных объектов. Органам исполнительной власти Петербурга, организациям и ведомствам поручено принять "исчерпывающие меры по приведению антитеррористической защиты объектов города в соответствие с установленными требованиями".