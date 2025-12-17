Махачкала вернула в собственность города 2 га земли у озера Ак-Гель

Речь идет о муниципальном участке площадью 20 тыс. кв. м, который пытались незаконно оформить в частную собственность

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Администрация Махачкалы вернула в собственность земельный участок площадью 2 га у озера Ак-Гель, предотвратив ущерб на сумму более 53 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.

"Махачкала отстояла 2 га земли у озера Ак-Гель и предотвратила ущерб на сумму свыше 53 млн рублей. <…> Речь идет о муниципальном участке площадью 20 тыс. кв. м, который пытались незаконно оформить в частную собственность", - отметил Салавов.

По его словам, судебные разбирательства выявили использование поддельных документов, несоответствие участка градостроительным нормам и полное наложение его границ на акваторию озера, что делало приватизацию невозможной.

"Суды встали на сторону города. Ленинский районный суд Махачкалы признал регистрацию права собственности незаконной, а Верховный Суд Республики Дагестан подтвердил это решение. <…> Только за последний месяц мы вернули в собственность города 13 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 600 млн рублей", - добавил Салавов.

За подделку документов и мошенничество возбуждено уголовное дело.

Озеро Ак-Гель, известное с XVIII века под названием Ак-Коль ("Белое озеро"), стало популярным местом отдыха для жителей и гостей Махачкалы. Его площадь около 1,5 кв. км, глубина - до 4 метров. Озеро лагунного происхождения, связано с Каспием подземными водами. В 1899 году предпринимались попытки организации рыбного хозяйства, которые были возобновлены в советское время. Сейчас в озере есть рыба, моллюски и микроводоросли. В начале 2000-х вокруг озера разбит парк с аттракционами, у входа в который находятся Музей истории города и памятник русской учительнице.