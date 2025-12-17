В ЛНР начали досрочно выполнять план ремонта дорог на 2026 год

В планах восстановить почти 730 км автомобильных дорог

ЛУГАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Более 40 км дорог, внесенных в план ремонтов на 2026 год, сделали в 2025 году, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

"Дорожники выполнили план на этот год - привели в порядок более 1 тыс. км дорог. При этом впервые республика досрочно приступила к реализации намеченного на следующий год. Специалисты уже отремонтировали более 40 км региональных и межмуниципальных автодорог, которые стоят в плане на 2026 год", - написал Пасечник.

Руководитель региона оценил на "отлично" темпы работ, в том числе на межмуниципальных и местных дорогах. К ремонтам привлечены как местные силы, так и госкомпания "Автодор", и регионы-шефы. В 2025 году из регионального бюджета на эти работы дополнительно направили 6 млрд рублей, что позволило отремонтировать более 300 км дорог.

16 декабря в республиканском министерстве инфраструктуры и транспорта сообщили ТАСС о планах восстановить почти 730 км автомобильных дорог в 2026 году.