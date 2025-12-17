В семейном слете финала "Большой перемены" приняли участие 900 человек

В рамках мероприятия дети вместе с родными знакомятся с Москвой, участвуют в просветительских и творческих мастер-классах, развивают гибкие навыки

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Порядка 900 младшеклассников и их родителей приняли участие в семейном слете в рамках финала конкурса "Большая перемена", сообщила пресс-служба Росмолодежи.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" - флагманский проект "Движения первых". Конкурс проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

"С 13 по 20 декабря проходит финал всероссийского конкурса "Большая перемена" среди учеников первых-четвертых классов, участниками которого стали около 900 младшеклассников и их родителей со всей страны. Ключевым событием заключительного этапа стал семейный слет в Москве, который прошел 17 декабря в Москве в "Театре на Цветном" и завершился Новогодней елкой", - говорится в сообщении.

Финал "Большой перемены" среди младшеклассников проходит уже во второй раз. Все задания, включая дистанционные, школьники выполняют вместе с родными и близкими. В финал вышли порядка 900 детей и их родителей из 60 регионов России.

"Для участников "Большой перемены" финал стал предновогодним волшебством. Ребята провели время вместе с родителями - 900 участников из 60 регионов страны объединились в активной программе. Взрослые и юные гости столицы участвовали в мастер-классах, вместе создавали новогодние подарки и делили радостные моменты", - отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В рамках слета дети вместе с родными знакомятся со столицей России, участвуют в просветительских и творческих мастер-классах, развивают гибкие навыки. Под руководством родителей школьники делают новогодние открытки, игрушки и свечи, елочные шары и семейный браслеты.

Встреча с Дедом Морозом

Семейный слет завершился торжественной церемонией в рамках Новогодней елки. В программе финала для участников запланировано новогоднее путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг, организованное совместно с ОАО "Российские железные дороги". Часть финалистов уже успели пообщаться с зимним волшебником, другие ребята смогут встретиться с ним после слета.

"Новый год - это праздник не только исполнения, но и зарождения желаний, когда каждый ребенок становится творцом. Именно поэтому в эту новогоднюю пору самые младшие финалисты флагманского проекта "Движения первых" "Большая перемена" отправляются в путешествие на родину Деда Мороза в Великий Устюг, где вместе с родными попадают в новогоднюю сказку", - отметил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.

В Великом Устюге ребята вместе с родными посещают вотчину Деда Мороза, где общаются с зимним волшебником лично и получают сладкие подарки. Все финалисты проходят по тропе сказок с участием в интерактивном представлении с персонажами русских народных сказок, на мастер-классах делают совместно с родными новогодние сувениры и открытки.

"Большая перемена" - самый масштабный конкурс для детей и подростков в России. Участниками "Большой перемены" за все сезоны стали более 7 млн человек.

Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".