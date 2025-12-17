В Дагестане открыли проезд после камнепада

Полная расчистка дорог всей проезжей части будет продолжена утром 18 декабря

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Автодороги Агвали - Шаури - Кидеро вновь открыты для движения транспорта после устранения последствий обвала скальных пород в Цунтинском районе Дагестана. Они функционируют по временной схеме, сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"В Цунтинском районе, на участке 2 км автомобильной дороги Подъезд к с. Сагада от автодороги Агвали - Шаури - Кидеро, где ранее произошел обвал скальных пород верхового откоса, обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме", - говорится в сообщении.

Полная расчистка дорог всей проезжей части будет продолжена утром 18 декабря.

"По состоянию на 18:00 17 декабря, закрытых участков дорог, подведомственных ГКУ "Дагестанавтодор" нет", - добавили в управлении.