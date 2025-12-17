В Запорожье переименовали площадь Маяковского

Ее новое название - площадь Художников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Площадь Маяковского в подконтрольном Киеву городе Запорожье переименовали в площадь Художников. Соответствующее решение принял подчиняющийся украинским властям горсовет, сообщило издание "Общественное. Новости".

Депутаты горсовета также переименовали Коммунарскую районную администрацию - в Космическую. Уточняется, что сам Коммунарский район города был переименован в Космический еще 19 ноября.

Переименование улиц на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. В марте 2023 года Верховная рада приняла закон о "деколонизации" топонимов, обязывающий местные власти изменить все географические названия, связанные с РФ и советским периодом. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне. При этом далеко не все жители страны, особенно ее русскоязычных регионов, разделяют этот курс властей Украины.