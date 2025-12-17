Калмыкия планирует запустить авиарейс Элиста - Улан-Удэ в 2026 году

Этот маршрут станет важной частью развития транспортной инфраструктуры

ЭЛИСТА, 17 декабря. /ТАСС/. Авиарейс между Элистой и Улан-Удэ (Бурятия) планируют открыть в Калмыкии в 2026 году, сообщил глава республики Бату Хасиков во время прямой линии с населением. Этот маршрут станет важной частью развития транспортной инфраструктуры и укрепления связей с регионами, жители которых исповедуют буддизм.

Аэропорт Элисты стал первым аэропортом, который возобновил работу в условиях СВО. Ограничения на работу аэропорта сняты с 3 мая. В 2022 году было принято решение о временном закрытии 12 аэропортов на юге и в центральной части России. Ограничения на полеты продолжают действовать в ЮФО для аэропортов Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя.

"В следующем году планируем запустить ряд новых направлений на Восток нашей страны. Есть идея открыть авиарейс в дружественную Республику Бурятию: Элиста - Улан-Удэ. Мы над этим работаем. Маршрут достаточно дальний <…>. Республика на первых порах планирует субсидировать рейсы, и тогда авиакомпании подхватят эту идею", - сказал глава республики, отвечая на вопрос жителя региона о развитии транспортного сообщения.

Хасиков также рассказал о судьбе авиасообщения с Санкт-Петербургом. По словам главы Калмыкии, из-за дальности расстояния в связи с изменением маршрута в целях безопасности рейс пока является нерентабельным для авиаперевозчиков.

"Чтобы долететь до Санкт-Петербурга, потребуется еще больше времени. Не каждая авиакомпания готова нести такие издержки. Потребуются большие самолеты, и не факт, что они будут заполняться пассажирами, поэтому вопрос не простой. Но благодаря нашим воинам, которые выполняют все боевые задачи, можно надеяться, что маршрут выпрямится и станет таким, каким он был. Тогда ряд авиакомпаний захочет осуществлять перевозки", - резюмировал глава Калмыкии.

Аэропорт Элисты управляется компанией "АБС Холдинг" - совместным предприятием "Новапорта" и "Аэропортов регионов".