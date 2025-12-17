Герой России рассказал, что Путин поинтересовался жизнью его семьи

Денис Пирогов сообщил, что президент также пожал ему руку и поблагодарил

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Герой России командир 123-й отдельной мотострелковой бригады Денис Пирогов рассказал, что президент РФ Владимир Путин интересовался жизнью его родителей и детей. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Президент пожал руку, сказал спасибо. Это была самая лучшая благодарность. Президент спросил, как семья, как дети, как родители. "Золотая Звезда" Героя России - это большая честь и большая ответственность. Мы бы и так не подвели президента, но теперь нужно наращивать усилия, чтобы показать, что мы можем больше", - сказал Пирогов.

Президент РФ в среду наградил медалями "Золотая Звезда" Пирогова и других военнослужащих, проявивших героизм на фронтах ДНР, в частности, в ходе освобождения Северска.