В Петербурге начали строительство развязки для входа ВСМ в город

На объекте задействовано более 130 строителей и 32 единицы техники

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Строительство железнодорожной развязки, которая позволит вывести пригородные электрички с Московского вокзала на время его реконструкции, начали компании Нацпроектстроя в Санкт-Петербурге в рамках "нулевого" этапа проекта строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"В настоящее время на площадке "Железнодорожная развязка на 5 километре" ведется подготовка к строительству подпорных стен и замене земляного полотна. На объекте задействовано более 130 строителей и 32 единицы техники", - сообщила пресс-служба.

Эта развязка позволит временно переключить электрички пригородного сообщения Московского и Волховстроевского направлений на новую станцию "Волковская" и освободить Московский вокзал.

"Станция Волковская, которая является грузовой, станет новой пассажирской. <...> Все задачи, находящиеся в зоне ответственности города, выполняются в установленные сроки", - передала пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Губернатор посетил строительную площадку "нулевого" этапа проекта ВСМ вместе с заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым, министром транспорта РФ Андреем Никитиным и главой РЖД Олегом Белозеровым.

"Сейчас видим, как идут работы. У нас хорошо развиваются участки 6 и 7. Это Москва и Тверь, где мы будем испытывать в 2027 году наш скоростной поезд, который строят в Верхней Пышме. Но очень важно было посмотреть вот эту точку - в Петербурге. Все должно сработать бесшовно и без сбоев. Проект имеет довольно жесткие сроки. Наша задача - все это успеть вовремя сделать. То, что нам строители здесь показали, доказывает, что мы идем в соответствии с планом", - привела пресс-служба слова Савельева.

Общая протяженность первой ВСМ между Москвой и Петербургом составит 679 км. Предусмотрено девять этапов строительства. Первый, частично петербургский этап, назван "Обухово 2 - Великий Новгород ВСМ".