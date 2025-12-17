Турпоток в Коми-Пермяцкий округ достиг максимума и составил 150 тыс. человек

В правительстве Прикамья пояснили, что ранее такого большого количества туристов в округе никогда не было

ПЕРМЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Коми-Пермяцкий округ Пермского края в год его 100-летия значительно вырос и достиг порядка 150 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ходе ежегодной встречи с главными редакторами пермских СМИ, отвечая на вопрос ТАСС.

"Турпоток в Коми-Пермяцкий округ в течение нескольких лет растет. В год 100-летия округа к его территориям, к традициям и культуре коми-пермяков привлечено особое внимание. По самым предварительным подсчетам, в мероприятиях в округе приняли участие порядка 150 тысяч человек. Сейчас главное - "закрепить" это внимание за территориями. И здесь в первую очередь важно, чтобы местные предприниматели включились в этот процесс, в том числе создавали инфраструктуру для туристов. Например, необходимо открывать новые гостиницы, кафе, сувенирные лавки", - сказал Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, во многом этот показатель связан с разнообразной линейкой мероприятий и событий, которые проходили в рамках юбилея. В правительстве Прикамья пояснили, что ранее такого большого количества туристов в Коми-Пермяцком округе никогда не было.

В 2025 году Коми-Пермяцкий округ отмечает 100-летие со дня своего образования. В честь этого 2025 год был объявлен губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Годом коми-пермяцкого языка и культуры. По информации правительства Прикамья, в Коми-Пермяцком округе проживает более 50 тыс. коми-пермяков. Как сообщал ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, богатейшую культуру и язык этого народа "нужно сохранять, защищать и развивать".