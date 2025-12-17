Дед Мороз из Великого Устюга впервые объехал парки Москвы

Всероссийский Дед Мороз привез с собой из Вологодской области игрушку, снятую с елки, которая стоит в его тереме

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга впервые совершил большой праздничный тур по трем московским паркам. В Олимпийской Деревне, Митино и Измайловском парке Дед Мороз пообщался с маленькими гостями и их родителями, ответил на вопросы, выслушал желания и поздравил всех с наступающим Новым годом, сообщили в вотчине Деда Мороз.

"Приехал я не просто так, друзья мои. Хотел увидеть, как живут и трудятся мои помощники в московских усадьбах, как идет подготовка к Новому году. И сердце мое радуется: какие чудесные места, какие светлые улыбки вокруг", - привели в вотчине слова Деда Мороза.

Атмосфера в каждой усадьбе была наполнена искрящимися улыбками и настоящими чудесами. Особенным моментом тура стало вручение символичных подарков: Дед Мороз привез с собой из Вологодской области игрушку, снятую с елки, что стоит в его тереме. Такой подарок стал знаком единства, тепла и связи между вотчиной Деда Мороза и московскими парками.

"Чтобы связь между нашими усадьбами стала еще теплее, привез я вам подарок - игрушку с моей великоустюгской елки. Пусть хранит она тепло Русского Севера и напоминает, что чудеса рядом", - сказал Дед Мороз.