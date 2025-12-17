Калининградская область в новогодние праздники ожидает не менее 75 тыс. туристов

Это примерно на 7-8% больше показателей 2024 года

КАЛИНИНГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Калининградская область в новогодние каникулы рассчитывает принять не менее 75 тыс. туристов. Это примерно на 7-8% больше показателей 2024 года, сообщил ТАСС региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

"Думаю, что в районе 75 тыс. человек нас на новогодние праздники точно посетят, <..> то есть, примерно на 7-8% больше, <..> чем в прошлом году. В том числе и потому, что сами новогодние каникулы чуть длиннее в 2025-2026 году", - сказал собеседник агентства.

Традиционно точками притяжения туристов в регионе являются музеи Иммануила Канта и Мирового океана, зоопарк, фестиваль "Зимние каникулы на Балтике" в Калининграде, концерты и спектакли в "Янтарь-Холле" Светлогорска, Парк света в Гурьевске, многочисленные новогодние и рождественские ярмарки, проходящие практически во всех муниципалитетах области.

В сезоне 2024-2025 годов Калининградская область приняла 69 тыс. туристов, что превысило показатель аналогичного периода 2024 года на 9,5%. Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.