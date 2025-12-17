Цыбульский поддержал инициативу о Годе культуры Русского Севера в 2026 году

Губернатор Архангельской области отметил, что это решение актуальное и стратегически важное

АРХАНГЕЛЬСК, 17 декабря. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поддержал инициативу об объявлении 2026 года Годом культуры Русского Севера в Поморье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Поддержал инициативу Общественной палаты Архангельской области объявить 2026 год в регионе Годом культуры Русского Севера! На мой взгляд, эта инициатива органично сочетается с объявленным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России. Считаю, что это решение актуальное и стратегически важное. Культура Русского Севера - это основа идентичности Поморья, духовно-нравственных ценностей и традиций местных жителей", - сказано в сообщении.

Губернатор отметил, что 2026 год будет наполнен знаковыми событиями - это 880-летие Каргополя, 90 лет со дня рождения поэта Николая Рубцова, 100-летие Государственного академического Северного русского народного хора. Особое внимание планируется уделить поддержке местных мастеров, художников, исследователей, а также вовлечению молодежи в осмысление наследия Архангельской области.