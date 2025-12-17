ТАСС: на Украине растет количество кладбищ для якобы без вести пропавших

Как сообщили в российских силовых структурах, таким образом Киев скрывает количество реальных потерь ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кладбища с неполными данными о военнослужащих, которые якобы пропали без вести, стали все чаще появляться на Украине. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, благодаря подобным захоронениям режим Зеленского скрывает количество реальных потерь ВСУ.

"Помимо официальных кладбищ, называемых "кладбищами неизвестных героев", все больше распространяются и такие, где на надгробных крестах указаны лишь приблизительный возраст погибшего, номер свидетельства о смерти и год, когда тело было найдено. Это позволяет властям скрыть реальный масштаб потерь и не выплачивать родственникам положенную компенсацию за гибель", - рассказал собеседник агентства.

В качестве подобного примера он привел видео жителя Одесской области, где была запечатлена процессия по захоронению неопознанных тел солдат ВСУ. "На таких "кладбищах" ни флагов, ни ограды, ни военных почестей. Тела хоронят вдали от местных кладбищ люди в военной форме, в среднем по 30 могил на одном участке", - добавил представитель силовых структур.