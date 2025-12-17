ТАСС: в Харьковской области ликвидировали пять боевиков ГУР Минобороны Украины

Речь идет о боевиках с позывными Клим, Девятый, Лоти, Федор и Волга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пять военнослужащих из Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) были уничтожены в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Боевики с позывными Клим, Девятый, Лоти, Федор и Волга ликвидированы, предположительно, в Харьковской области на купянском направлении. Некрологи на погибших опубликованы на официальном аккаунте подразделения, которое структурно входит в состав ГУР МО Украины", - рассказал собеседник агентства.