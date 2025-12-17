В Ставрополе открыли новую школу цифровых технологий

"Школа 21" дает возможность бесплатно получить востребованную ИТ-профессию

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Новая школа цифровых технологий от Сбера "Школа 21. Ставрополье", которая позволяет бесплатно получить востребованную ИТ-профессию, открыли в Ставропольском крае. Как сообщила пресс-служба краевого правительства, в торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор региона Владимир Владимиров и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.

Проект реализован по поручению президента России Владимира Путина в партнерстве с правительством Ставропольского края. Объект построен с нуля в Юго-Западном районе Ставрополя и объединяет образовательный центр и кампус. Его площадь превышает 4,6 тыс. кв. м. В здании созданы все условия для обучения, включая общежитие на 100 мест. Кампус работает круглосуточно, что позволяет участникам выстраивать индивидуальный график обучения. "Школа 21" дает возможность бесплатно получить востребованную ИТ-профессию всем кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отбор, независимо от предыдущего образования и опыта. Выпускники школы работают в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах.

"Экономика не может развиваться без сильных, современных кадров. А сегодня особенно востребованы специалисты в сфере информационных технологий. "Школа 21" - это новые возможности для земляков и вклад в развитие цифровой экономики региона. Для нас большая честь, что этот проект реализуется именно на Ставрополье. Уверен, что кампус "Школа 21". Ставрополье" станет точкой притяжения для талантливых и целеустремленных людей из нашего края и соседних регионов, - сказал Владимир Владимиров.

Герман Греф назвал "Школу 21" в Ставрополе уникальным проектом, где исключительное сочетание качества инфраструктуры и возможностей. "Общежитие сделано отлично, прекрасные условия для ребят. Я хочу поздравить весь Ставропольский край и весь Юг России! Теперь сюда могут приезжать талантливые и мотивированные ребята. Это огромная возможность для всех. Здесь будет зарождаться цифровая отрасль, формироваться цифровой сектор экономики региона. Мы с самого начала думали о том, чтобы ИT-компаниям было комфортно приходить сюда и развиваться", - сказал он.

Греф отметил, что традиционно Ставрополь опирался на туризм, сельское хозяйство и промышленность, а теперь у края появилась еще одна сильная отрасль - цифровая.

В краевом правительстве сообщили, что по инициативе губернатора Ставрополья Владимирова в крае выстраивается комплексная система подготовки ИТ-кадров - от школьного образования до обучения взрослых. В регионе работают "Точки роста", IT-кубы, кванториумы, центр "Сириус 26". А открытие "Школы 21" стало важным этапом этой работы. Среди тех, кто уже подал заявки на обучение в "Школу 21", - 88% жители Ставрополья. Также есть участники из Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики, Свердловской и Воронежской областей.