Калмыкия планирует отремонтировать в 2026 году более 20 школ

Количество отремонтированных при господдержке средних общеобразовательных учреждений увеличится до 78

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 17 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт 21 школы планируется провести в Калмыкии в 2026 году. Количество отремонтированных при господдержке средних общеобразовательных учреждений увеличится до 78, сообщил во время прямой линии с населением глава региона Бату Хасиков.

"На следующий год мы планируем 21 школу отремонтировать, это достаточно большое количество для нашего региона. <…> Надеюсь, что мы при поддержке федерального центра отремонтируем все школы в нашей республике, которые этого требуют. Ни одна из школ не останется без внимания", - сказал Хасиков, отвечая на вопрос жителя региона.

По словам руководителя республики, в рамках федеральной программы модернизации школ и системы образования в Калмыкии за последние годы отремонтировали 57 школ, из которых 10 - в 2025 году. Это 36% от общего количества образовательных учреждений региона. В 2025 году также были капитально отремонтированы два детских сада.

Глава региона отметил, что работу по обновлению образовательных учреждений он считает приоритетной. Благодаря расширению программы модернизации школ и детских садов все дошкольные учреждения также будут соответствовать всем современным нормам.

"И школьники, и родители, и учителя благодарят за эту программу. Сердце радуется, когда ты видишь, в каких условиях продолжают учебу школьники. Эту работу мы стараемся проводить ответственно, требуем с подрядчиков, чтобы качество было на высшем уровне", - добавил он.

В Калмыкии на сегодняшний день 169 школ.