Роман Протасевич стал ведущим на белорусском телеканале СТВ

Белорусский оппозиционер выступил во время премьерного показа программы "Без прикрытия", посвященной пожару на закрытой Игналинской АЭС в Литве

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Роман Протасевич, прежде считавшийся белорусским оппозиционером, стал телеведущим на канале СТВ.

В этой роли Протасевич выступил во время премьерного показа программы "Без прикрытия", посвященной пожару на закрытой Игналинской АЭС в Литве 25 ноября.

31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич является сотрудником национальной разведки. Позже последний подтвердил корреспонденту ТАСС этот факт.

Протасевич до сих пор считался одним из создателей телеграм-канала Nexta (признан экстремистским и запрещен в Белоруссии). Он был задержан 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с гражданкой России Софьей Сапегой. Самолет компании Ryanair с ними на борту, выполнявший рейс Афины - Вильнюс, совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве. Информация о минировании не подтвердилась. Минский областной суд 3 мая 2023 года приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы. 16 мая того же года его помиловал Лукашенко.