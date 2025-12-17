Калмыкия приступила к проектированию Волжского группового водовода

Реализация масштабного проекта позволит обеспечить чистой водой 70% жителей республики

ЭЛИСТА, 17 декабря. /ТАСС/. Проектирование Волжского группового водовода, который будет построен в Калмыкии в ближайшие годы в рамках концессионного соглашения, уже началось в республике. Реализация масштабного проекта позволит обеспечить чистой водой 70% жителей республики, заявил во время прямой линии с населением глава Калмыкии Бату Хасиков.

Калмыкия находится в зоне водного дефицита, источники водоснабжения имеют высокую минерализацию. На сегодняшний день только 15,7% населения республики обеспечены качественной питьевой водой.

"Существующий водовод [Элисты] имел уровень изношенности в 90%, мы в кратчайшие сроки построили новую ветку протяженностью 18 км. Уже начали думать о модернизации разводящих сетей в Элисте. Объективно - аварии есть, и очень важно заменить основные магистральные разводящие сети, далее - более мелкие. <…> Уже начали проектировать Волжский водовод, - это масштабный проект, который обеспечить чистой водой 70% жителей республики", - сказал Хасиков, отвечая на вопрос жителя региона о планах по решению проблем с водоснабжением.

Глава республики уточнил, что проектирование Волжского водовода реализуется в рамках долгосрочной стратегии по обеспечению водой Калмыкии. Планируется, что новая водопроводная сеть охватит девять муниципальных районов, включая республиканский центр - Элисту. При этом вода из Волжского группового водовода будет использоваться не только для бытовых нужд населения, но и для развития сельского хозяйства, что имеет важное значение для социально-экономического развития региона.

"Сельское хозяйство является основным сектором нашей экономики, но потенциал еще до конца не раскрыт. Нужно выращивать свои корма, развивать животноводство. Поэтому проект этот глобальный", - отметил Хасиков.

Он также уточнил, что спроектировать водовод планируется в течение двух лет, а его строительство займет пять-шесть лет.

О водоводе

Концессионное соглашение между Республикой Калмыкия и ООО "Интеллектуальные коммунальные системы водоснабжение Калмыкия" ("ИКС") о строительстве Волжского группового водовода было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2025 года. Протяженность водовода превысит 1 200 км, его стоимость - 50 млрд рублей. В рамках проекта по возведению Волжского водовода предполагается строительство новой инфраструктуры, в том числе сетей водоснабжения, станции подъема и очистки воды, насосных станций для перекачивания, накопительных резервуаров для обеспечения требуемого запаса воды. Технические решения для реализации проекта согласованы Минстроем России.