ВС признал законным запрет управлять машиной с "механикой" без большого пальца

В своем иске заявитель указал, что оспариваемая им норма не учитывает реальную возможность управления транспортным средством конкретным лицом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Верховный суд признал законным запрет для водителей управлять автомобилем с механической коробкой передач при отсутствии у них большого пальца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Житель Красноярского края обратился в Верховный суд России с административным исковым заявлением. Он потребовал признать незаконным подпункт "а" п. 14 перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством, утвержденного распоряжением правительства РФ, вступившим в силу в сентябре 2025 года. В документе указывается, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять только автомобилем, который оснащен автоматической трансмиссией", - сказали в пресс-службе суда.

Там отметили, что в своем иске заявитель, владеющий легковым автомобилем с механической коробкой передач, указал, что оспариваемая им норма не учитывает реальную возможность управления транспортным средством конкретным лицом. Истец пояснил, что ему отказались выдать справку для получения водительских прав, так как у него на правой руке отсутствуют два пальца до фаланг, что лишает его физической возможности брать предметы.

"Верховный суд России отказал в удовлетворении требований заявителя, пояснив, что обжалуемый документ не противоречит нормативным актам, имеющим большую юридическую силу, и направлен на обеспечение безопасности дорожного движения", - сказали в пресс-службе.