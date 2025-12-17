В Египте ограничат скорость туристических автобусов на фоне недавних ДТП

Власти провинции Красное море также добавят в каждый из них по запасному водителю

КАИР, 17 декабря. /ТАСС/. Власти провинции Красное море установят ограничения скорости туристических автобусов и добавят в каждый из них по запасному водителю на фоне недавних ДТП, в которых погибли и пострадали туристы, в том числе и российские. Об этом объявил представитель министерства туризма и по делам древности Египта Айман Саляма.

В ходе своей встречи с генконсулом РФ в Хургаде Максимом Литвиновым он подчеркнул, что произошедшие за последние месяцы аварии с участием туристов побудили ведомство взять данный вопрос на контроль. В частности, власти планируют установить ограничители скорости в туристических автобусах и добавить в них по запасному водителю.

Стороны обсудили также необходимость соблюдения правил безопасности самими пассажирами. "Отдыхающие зачастую пренебрегают использованием ремней безопасности во время поездки, что приводит к более серьезным травмам в случае ДТП или экстренного торможения", - отметил Саляма, чьи слова приводит в своем телеграм-канале российское генконсульство.

В середине ноября в Египте произошло две аварии с участием российских туристов. Так, 11 ноября туристический автобус врезался в грузовик на дороге Хургада - Каир: погибли россиянка и водитель автобуса, 14 человек были госпитализированы. 13 ноября произошло еще одно ДТП: микроавтобус, на борту которого также были россияне, столкнулся с легковым автомобилем между городами Марса-Алам и Кусейр на юго-востоке арабской республики. В этой аварии пятеро граждан РФ получили травмы и были госпитализированы в больницы Хургады.