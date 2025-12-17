В Абхазии назвали фейком приказ о сборе данных о резервистах

Минобороны попросило граждан ориентироваться только на официальные источники

СУХУМ, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Абхазии назвало фейком документ, распространенный в социальных сетях с подписью министра Владимира Ануа о сборе и актуализации сведений о резервистах абхазской армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется изображение несуществующего приказа министра обороны относительно сбора и актуализации сведений о гражданах, пребывающих в запасе. Официально заявляем, что данный документ является подделкой и не имеет юридической силы", - говорится в сообщении.

Минобороны убедительно просит граждан ориентироваться только на официальные источники.