Жители Днепропетровска вышли на протест из-за отключений света

Граждане выстроились на пешеходном переходе, заблокировав проезд машин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Жители Днепропетровска на юго-востоке Украины перекрыли одну из центральных дорог города в знак протеста из-за внеплановых отключений света. Об этом сообщило издание "Страна".

На двух видео, опубликованных в Telegram-канале издания, видно, как жители выстроились на пешеходном переходе, заблокировав проезд машин. В результате образовалась большая пробка.

Жители украинских городов все чаще перекрывают улицы в знак протеста в связи с отключениями света. При этом украинцев предупреждают, что применение многочасовых графиков отключения электроэнергии, которые вводятся на Украине ежедневно, может продлиться до начала апреля.