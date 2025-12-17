В Новгородской области в ходе "Вахты памяти" подняли останки более 1,7 тыс. бойцов

Всего в регионе прошло более 2,7 тыс. мероприятий, посвященных 80-летию Победы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Останки 1 735 бойцов подняли поисковики в рамках "Вахты памяти" в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания областного оргкомитета "Победа".

"В ходе традиционной межрегиональной "Вахты памяти" в этом году поисковики подняли останки 1 735 солдат Красной армии. Благодаря расшифрованным медальонам останки 12 бойцов были переданы в регионы, где они родились", - сказано в сообщении.

В правительстве добавили, что всего в регионе прошло более 2,7 тыс. мероприятий, посвященных 80-летию Победы.